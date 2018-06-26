"Аякс" сделал громкое заявление о несчастном случае со своим игроком

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"Аякс" сделал громкое заявление о несчастном случае со своим игроком

"Аякс" опубликовал заявление о произошедшем с полузащитником команды Абдельхаком Нури летом 2017 года, сообщает официальный сайт клуба.

"Аякс" признал свою ответственность за инцидент с игроком, посчитав, что клубные врачи некомпетентно оказали ему помощь во время товарищеского матча с "Вердером". Медикам нужно было раньше использовать дефибрилятор, чтобы привести сердечную деятельность в норму.

Напомним, что у 21-летнего Нури произошел сердечный приступ прямо на поле и он получил необратимое повреждение мозга. По последним данным, он продолжает находиться в коме.

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