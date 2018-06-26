"Аякс" сделал громкое заявление о несчастном случае со своим игроком
"Аякс" опубликовал заявление о произошедшем с полузащитником команды Абдельхаком Нури летом 2017 года, сообщает официальный сайт клуба.
"Аякс" признал свою ответственность за инцидент с игроком, посчитав, что клубные врачи некомпетентно оказали ему помощь во время товарищеского матча с "Вердером". Медикам нужно было раньше использовать дефибрилятор, чтобы привести сердечную деятельность в норму.
Напомним, что у 21-летнего Нури произошел сердечный приступ прямо на поле и он получил необратимое повреждение мозга. По последним данным, он продолжает находиться в коме.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23