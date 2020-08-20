"Аякс" сделал предложение о трансфере Луиса Суареса

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"Аякс" сделал предложение о трансфере Луиса Суареса

"Аякс" всерьёз настроен вернуть нападающего Луиса Суареса, который близок к уходу из "Барселоны".

По информации El Chiringuito, амстердамский клуб сообщил о готовности купить 33-летнего форварда за 15 миллионов евро.

Суарес выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год, сыграл 159 матчей, забил 111 голов и сделал 68 ассистов.

Напомним, что "Барса" намерена избавиться от уругвайца уже этим летом.

Не пропустите: "Ювентус" может подписать Луиса Суареса, но при одном условии. | http://soccernews.ru
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