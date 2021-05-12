"Аякс" сделал сувениры для фанатов из чемпионского трофея (фото)

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"Аякс" сделал сувениры для фанатов из чемпионского трофея (фото)

Руководство амстердамского "Аякса" расплавило чемпионский трофей и сделало из него сувениры для болельщиков, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Из трофея получилось сделать более 42 тысяч звездочек, которые будут раздаваться обладателям абонементов на матчи "Аякса"

"Большую часть сезона мы играли при пустых трибунам. Тем не менее, мы все время чувствовали поддержку болельщиков - по дороге на стадионы, в социальных сетях, в личном общении. Изготовление сувениров из чемпионского трофея докажет делом наше отношение к фанатам. Мы хотим, чтобы болельщики ощутили себя причастным к чемпионству", - сказал генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар.

Напомним, что "Аякс" досрочно стал чемпионом Нидерландов, выиграв трофей в 35-й раз в истории.

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