"Аякс" сенсационно проиграл после серии из семи побед
В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде проиграл "Гоу Эхед Иглз" со счетом 1:2.
Победу хозяевам принесли голы Иньиго Кордобы и Филиппа Ромменса. В составе гостей отличился Стивен Бергейс.
Стоит отметить, что "Аякс" впервые проиграл после серии из семи побед.
"Аякс" с 57 очками остался на первом месте в турнирной таблице Эредивизии. "Гоу Эхед Иглз" с 26 очками поднялся на 12-ю позицию.
"Гоу Эхед Иглз" - "Аякс" - 2:1 (2:0)
Голы: Кордоба, 18 - 1:0, Ромменс, 45+3 - 2:0, Бергейс, 64 - 2:1
"Аякс": Онана, Блинд, Мартинес, Схурс, Ренс (Мазрауи, 46), Классен (Гравенберх, 59), Альварес (Данило, 59), Тадич, Бергейс, Антони (Кудус, 82)
Не пропустите: ПСВ одержал тяжелую победу в Эредивизии и приблизился к "Аяксу". http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ФИФА объявила о ряде санкций в отношении сборной России
-
"Рома" Моуринью в большинстве с огромным трудом победила "Специю"
-
Дортмундская "Боруссия" без Холанда не смогла победить одного из аутсайдеров Бундеслиги
-
"Ахмат" победил "Уфу" и приблизился к зоне ЛЧ
-
"Севилья" победила в дерби и приблизилась к "Реалу"
-
"Аякс" сенсационно проиграл после серии из семи побед
-
"Спартак" определился с местом проведения домашнего матча с "РБ Лейпциг"
-
"РБ Лейпциг" Тедеско одержал третью победу подряд в Бундеслиге
-
"Вест Хэм" победил "Вулверхэмптон" и приблизился к зоне ЛЧ
-
ПСВ одержал тяжелую победу в Эредивизии и приблизился к "Аяксу"
-
"Вильярреал" уничтожил "Эспаньол" и обошел "Барселону"
-
"Бавария" определила четверых кандидатов на замену Зюле
-
"Монако" Головина проиграл в домашнем матче Лиги 1
-
Генич сделал прогноз о будущем Бакаева в "Спартаке"
-
Гол Беллотти не спас "Торино" от поражения в матче с аутсайдером Серии А
-
"Лидс" определился с новым главным тренером
-
Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче" Месси
-
2
Месси получил высокую оценку за матч с "Сент-Этьеном"
-
"Лидс" уволил Бьелсу с поста главного тренера
-
"Челси" опубликовал заявление по поводу ситуации на Украине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23