"Аякс" сенсационно проиграл после серии из семи побед

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде проиграл "Гоу Эхед Иглз" со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Иньиго Кордобы и Филиппа Ромменса. В составе гостей отличился Стивен Бергейс.

Стоит отметить, что "Аякс" впервые проиграл после серии из семи побед.

"Аякс" с 57 очками остался на первом месте в турнирной таблице Эредивизии. "Гоу Эхед Иглз" с 26 очками поднялся на 12-ю позицию.

"Гоу Эхед Иглз" - "Аякс" - 2:1 (2:0)

Голы: Кордоба, 18 - 1:0, Ромменс, 45+3 - 2:0, Бергейс, 64 - 2:1

"Аякс": Онана, Блинд, Мартинес, Схурс, Ренс (Мазрауи, 46), Классен (Гравенберх, 59), Альварес (Данило, 59), Тадич, Бергейс, Антони (Кудус, 82)

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