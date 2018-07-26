"Аякс" - "Штурм Грац" - 2:0, "Селтик" - "Русенборг" - 3:1 (обзоры)

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"Аякс" - "Штурм Грац" - 2:0, "Селтик" - "Русенборг" - 3:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей Лиги Чемпионов.

"Аякс" - "Штурм Грац"

"Селтик" - "Русенборг"

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