"Аякс" следит за нападающим "Локомотива"

18-летний форвард "Локомотива" Максим Турищев попал в сферу интересов "Аякса".

"Аякс" интересуется Максимом. Они следят за ним на протяжении двух лет. Скауты часто посещают матчи с его участием", - заявил источник, близкий к клубу.

"Последние два года мы постоянно контактируем с главным скаутом "Аякса" по иностранным рынкам. С лета 2018 года им отправляют статистические данные и видео с футболистом. В прошлом году нас пригласили в Амстердам для ознакомления со стадионом и базой клуба. Мы с удовольствием сделали это. Однако о трансфере пока речь не идет. На данный момент главная цель Максима - дебют в основном составе "Локомотива", - заявил агент игрока Аполлон Лемонджава.

В текущем сезоне Турищев играл в Юношеской лиге УЕФА, где с 8 голами стал лучшим бомбардиром розыгрыша. Турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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