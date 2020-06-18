"Аякс" следит за нападающим "Локомотива"
18-летний форвард "Локомотива" Максим Турищев попал в сферу интересов "Аякса".
"Аякс" интересуется Максимом. Они следят за ним на протяжении двух лет. Скауты часто посещают матчи с его участием", - заявил источник, близкий к клубу.
"Последние два года мы постоянно контактируем с главным скаутом "Аякса" по иностранным рынкам. С лета 2018 года им отправляют статистические данные и видео с футболистом. В прошлом году нас пригласили в Амстердам для ознакомления со стадионом и базой клуба. Мы с удовольствием сделали это. Однако о трансфере пока речь не идет. На данный момент главная цель Максима - дебют в основном составе "Локомотива", - заявил агент игрока Аполлон Лемонджава.
В текущем сезоне Турищев играл в Юношеской лиге УЕФА, где с 8 голами стал лучшим бомбардиром розыгрыша. Турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23