"Аякс" согласовал самый крупный трансфер в истории клуба

Французский нападающий лондонского "Вест Хэма" Себастьян Аллер перейдет в амстердамский "Аякс", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, голландский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Этот трансфер станет для "Аякса" рекордным в истории клуба.

Аллер перешел в "Вест Хэм" летом 2019 года из "Айнтрахта" за рекордные для английского клуба 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел за лондонцев 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

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