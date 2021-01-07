"Аякс" согласовал самый крупный трансфер в истории клуба
Французский нападающий лондонского "Вест Хэма" Себастьян Аллер перейдет в амстердамский "Аякс", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, голландский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Этот трансфер станет для "Аякса" рекордным в истории клуба.
Аллер перешел в "Вест Хэм" летом 2019 года из "Айнтрахта" за рекордные для английского клуба 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел за лондонцев 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
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|27
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|27
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|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
|27
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|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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