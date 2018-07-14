"Аякс" согласовал трансфер защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги дейли блиндаяксманчестер юнайтед

"Аякс" согласовал трансфер защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинд в шаге от перехода в "Аякс".

Как сообщает BBC, голландский клуб согласовал трансфер футболиста за 16 миллионов евро.

Предполагается, что Блинд заключит с "Аяксом" четырехлетнее соглашение.

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