"Аякс" сообщил о гибели 16-летнего воспитанника

Фото: сайт "Аякса"

Форвард "Аякса" Ноа Гессер погиб в возрасте 16 лет.

Как сообщает сайт клуба, в пятницу, 30 июля, футболист попал в автокатастрофу вместе со своим 18-летним братом. Их автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с такси.

Отмечается, что Гессер и его брат погибли, а водитель такси находится в реанимации.

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