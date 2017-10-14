"Аякс" – "Спарта" - 4:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и роттердамской "Спартой".
Не пропустите: "Аякс" громит "Спарту", "Рода" сильнее "НАК Бреды". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|7
|18
|2
|Аякс
|8
|16
|3
|Фейеноорд
|7
|15
|4
|Витесс
|7
|14
|5
|Зволле
|7
|14
|6
|Херенвен
|7
|14
|7
|ВВВ Венло
|7
|12
|8
|АЗ
|7
|12
|9
|АДО Ден Хааг
|7
|10
|10
|Утрехт
|7
|10
|11
|Гронинген
|7
|8
|12
|Хераклес
|7
|8
|13
|Эксельсиор
|7
|7
|14
|НАК Бреда
|8
|7
|15
|Твенте
|7
|6
|16
|Рода ЮК
|8
|6
|17
|Спарта Роттердам
|8
|5
|18
|Виллем II
|7
|3