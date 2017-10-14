"Аякс" – "Спарта" - 4:0 (обзор)

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"Аякс" – "Спарта" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и роттердамской "Спартой".

Не пропустите: "Аякс" громит "Спарту", "Рода" сильнее "НАК Бреды". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 7 18
2 Аякс 8 16
3 Фейеноорд 7 15
4 Витесс 7 14
5 Зволле 7 14
6 Херенвен 7 14
7 ВВВ Венло 7 12
8 АЗ 7 12
9 АДО Ден Хааг 7 10
10 Утрехт 7 10
11 Гронинген 7 8
12 Хераклес 7 8
13 Эксельсиор 7 7
14 НАК Бреда 8 7
15 Твенте 7 6
16 Рода ЮК 8 6
17 Спарта Роттердам 8 5
18 Виллем II 7 3
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