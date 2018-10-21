"Аякс" спокойно разобрался с "Херенвеном", "Утрехт" сильнее "АЗ Алкмара"

В рамках девятого тура чемпионата Нидерландов состоялись ещё два матча. "Аякс" в гостях разгромил "Херенвен", а "Утрехт" на своём поле взял верх над "АЗ Алкмаром".

"Херенвен" - "Аякс" - 0:4

Голы: Шене, 3 - 0:1, Зийех, 42 - 0:2, Тадич, 52 (пенальти) - 0:3, Дольберг, 56 - 0:4.

"Аякс": Онана, Вебер, Ниссен Кристенсен, Блинд, де Лигт, Тадич, Шене, Зийех (Нерес, 57), ван де Бек, де Йонг (Лабьяд, 71), Дольберг (Хунтелар, 57).



"Утрехт" - "АЗ Алкмар" - 2:1

Голы: Йонсен, 2 - 0:1, Эмануэлсон, 36 - 1:1, ван Рейн, 87 (автогол) - 2:1.

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