"Аякс" спокойно разобрался с "Херенвеном", "Утрехт" сильнее "АЗ Алкмара"
В рамках девятого тура чемпионата Нидерландов состоялись ещё два матча. "Аякс" в гостях разгромил "Херенвен", а "Утрехт" на своём поле взял верх над "АЗ Алкмаром".
"Херенвен" - "Аякс" - 0:4
Голы: Шене, 3 - 0:1, Зийех, 42 - 0:2, Тадич, 52 (пенальти) - 0:3, Дольберг, 56 - 0:4.
"Аякс": Онана, Вебер, Ниссен Кристенсен, Блинд, де Лигт, Тадич, Шене, Зийех (Нерес, 57), ван де Бек, де Йонг (Лабьяд, 71), Дольберг (Хунтелар, 57).
"Утрехт" - "АЗ Алкмар" - 2:1
Голы: Йонсен, 2 - 0:1, Эмануэлсон, 36 - 1:1, ван Рейн, 87 (автогол) - 2:1.
Не пропустите: "Витесс" Слуцкого уступил "Эксельсиору", ПСВ сокрушил "Эммен". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пропажа самолета с новичком "Кардиффа": появилась новая информация
-
В "Краснодаре" приняли громкое решение по Мамаеву
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым
-
Принято окончательное решение по исключению "Барселоны" из Кубка Испании
-
Новичок "Кардиффа" Сала мог погибнуть в результате авиакатастрофы
Лента новостей
-
"Рубин" отправился на сбор в Турцию без опытного вратаря
-
Еще один игрок ПСЖ принудительно переведен в дубль
-
"Спартак" ведет переговоры с турецким топ-клубом о продаже Луиса Адриано
-
Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти
-
Игрок "Ростова" получил тяжелую травму в матче со "Спартаком"
-
Пропажа самолета с новичком "Кардиффа": появилась новая информация
-
В "Краснодаре" приняли громкое решение по Мамаеву
-
Президент "Кардиффа" сделал заявление об исчезновении самолёта с новичком клуба Салой
-
ЦСКА поборется с европейскими грандами за игрока ПСВ
-
3
Филипе Луис недоумевает, почему Месси не получил "Золотой мяч" в 2018 году
-
СМИ узнали, какие стадионы претендуют на проведение финала Кубка Испании в текущем сезоне
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым
-
Принято окончательное решение по исключению "Барселоны" из Кубка Испании
-
Новичок "Кардиффа" Сала мог погибнуть в результате авиакатастрофы
-
"Барселона" решила избавиться от многообещающего воспитанника
-
1
Адвокат Кокорина не исключил страшные последствия для здоровья футболиста
-
3
Роналду сравнялся с Месси по одному неприятному показателю
-
Защитника "Милана" зовут в Турцию
-
Тарасов рассказал, на каких условиях продлил контракт с "Локомотивом"
-
Стала известна причина ухода Кудряшова из "Рубина"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Фортунна Ситтард
|18
|20
|12
|АДО Ден Хааг
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|Эксельсиор
|18
|16
|17
|НАК Бреда
|18
|15
|18
|Де Графсхап
|18
|15