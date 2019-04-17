"Аякс" стал автором уникального достижения

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" со счётом 2:1 и пробился в следующий раунд турнира.

Благодаря этому результату, как сообщает Football Italia, амстердамская команда стала автором уникального достижения.

Ранее никому не удавалось победить в гостях "Ювентус" и "Реал" в течение одного еврокубкового сезона.

Напомним, что "сливочные" пострадали от "Аякса" в 1/8 финала ЛЧ. Голландцы разгромили испанцев на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 4:1.

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