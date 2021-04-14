"Аякс" стал очередным претендентом на Хвичу
Фото: Твиттер @sportbox
На хавбека "Рубина" Хвичу Кварацхелию имеет планы еще один европейский клуб, сообщает "СЭ"
По данным издания, в услугах игрока заинтересован "Аякс".
Агент Мамука Джугели, который представляет интересы 20-летнего полузащитника, в скором времени собирается провести встречу со спортивным директором амстердамского клуба Марком Овермарсом.
"Аякс" планирует купить грузинского таланта уже в летнее трансферное окно.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны «"Аталанты", "Баварии", "Интера", "Милана" и "Ювентуса".
В текущем сезоне футболист провел 22 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23