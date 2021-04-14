"Аякс" стал очередным претендентом на Хвичу

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На хавбека "Рубина" Хвичу Кварацхелию имеет планы еще один европейский клуб, сообщает "СЭ"

По данным издания, в услугах игрока заинтересован "Аякс".

Агент Мамука Джугели, который представляет интересы 20-летнего полузащитника, в скором времени собирается провести встречу со спортивным директором амстердамского клуба Марком Овермарсом.

"Аякс" планирует купить грузинского таланта уже в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны «"Аталанты", "Баварии", "Интера", "Милана" и "Ювентуса".

В текущем сезоне футболист провел 22 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.