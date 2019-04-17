"Аякс" стал первым за 14 лет полуфиналистом Лиги Чемпионов не из топ-5 лиг Европы

"Аякс" пробился в 1/2 финала Лиги Чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с туринским "Ювентусом" (1:1, 2:1).

Таким образом, амстердамская команда стала первым за 14 лет полуфиналистом самого престижного еврокубкового турнира не из топ-5 лиг Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

Напомним, что в сезоне 2004/2005 в квартет лучших в ЛЧ входил ПСВ из Эйндховена.

Тогда в полуфинале соревнования "крестьяне" вылетели от "Милана". Что касается "Аякса", то им предстоит сыграть с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".

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