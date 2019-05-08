"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон сыграет в стартовом составе гостей
Стали известны стартовые составы амстердамского "Аякса" и лондонского "Тоттенхэма" на ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов, который состоится сегодня, 8 мая
"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес, Тальяфико.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Сиссоко, Роуз, Эриксен, Алли, Моура, Сон.
Начало матча в 22:00.
Напомним, что в первом матче голландский клуб одержал победу со счетом 1:0.
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|3
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|4
|ПСВ
|6
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|Группа C
|М
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|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
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|Наполи
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|Црвена Звезда
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|Группа D
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|1
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|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
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|1
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|6
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|6
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|6
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|2
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|6
|12
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|6
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