"Аякс" требует за Санчеса 55 миллионов евро

"Аякс" намерен выручить от продажи защитника Давинсона Санчеса "кругленькую" сумму, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, голландский клуб требует за 21-летнего колумбийца 55 миллионов евро.

Основным претендентом на Санчеса считается "Тоттенхэм", однако "шпоры" пока не готовы предложить за бека более 39 миллионов.

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