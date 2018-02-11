"Аякс" - "Твенте" - 2:1 (обзор)

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"Аякс" - "Твенте" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию матч 23-го тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и "Твенте".

Видео:  "Аякс" - "Твенте".

 

Не пропустите: "Аякс" победил "Твенте", "Фейеноорд" уступил "Витессу". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 23 61
2 Аякс 23 54
3 АЗ 23 47
4 Фейеноорд 23 39
5 Зволле 23 39
6 Утрехт 23 38
7 Витесс 23 37
8 АДО Ден Хааг 23 32
9 Херенвен 23 31
10 ВВВ Венло 23 30
11 Хераклес 23 27
12 Эксельсиор 23 26
13 Гронинген 23 23
14 Виллем II 23 20
15 НАК Бреда 23 20
16 Рода ЮК 23 17
17 Твенте 23 16
18 Спарта Роттердам 23 14
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