"Аякс" уничтожил ПСВ в центральном матче чемпионата Нидерландов
Фото: сайт "Аякса"
В центральном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил ПСВ.
"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ПСВ на 4 очка.
"Аякс" - ПСВ 5:0
Голы: Бергейс, 19 - 1:0, Алле, 56 - 2:0, Энтони, 66 - 3:0, Классен, 76 - 4:0, Тадич, 90 - 5:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23