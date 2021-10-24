"Аякс" уничтожил ПСВ в центральном матче чемпионата Нидерландов

Теги аякспсв

"Аякс" уничтожил ПСВ в центральном матче чемпионата НидерландовФото: сайт "Аякса"

В центральном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил ПСВ.

"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ПСВ на 4 очка.

"Аякс" - ПСВ 5:0

Голы: Бергейс, 19 - 1:0, Алле, 56 - 2:0, Энтони, 66 - 3:0, Классен, 76 - 4:0, Тадич, 90 - 5:0

Читайте также: "Аякс" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Погром на "Олд Траффорд", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити": все результаты 9-го тура АПЛ

Погром на "Олд Траффорд", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити": все результаты 9-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов