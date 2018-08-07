"Аякс" упустил победу над "Стандардом", выигрывая в два мяча

Завершился еще один первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Стандардом" и "Аяксом" - 2:2.

Голландский клуб забил два мяча в первом тайме и был близок к победе - отличились Клаас-Ян Хунтелаар и Душан Тадич. Но в середине второй половины Мехди Карсела-Гонсалес сначала сократил разрыв в счете, а на четвертой компенсированной минуте Рено Эмон с пенальти спас "Стандард".

"Стандард" Бельгия – "Аякс" Голландия - 2:2 (0:2)

Голы: Хунтелаар, 19 - 0:1, Тадич, 34 - 0:2, Карсела-Гонсалес, 67 - 1:2, Эмон, 90+4 (с пенальти) - 2:2

"Стандард": Очоа, Люиндама, Фэ, Каванда, Лайфис, Бастьен (Цимирот, 76), Агбо, Мпоку (Дженепо, 85), Марин, Карсела-Гонсалес, Са (Эмон, 66).

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Шене (Эйтинг, 89), Зийех (Лабьяд, 73), Тадич, де Йонг (ван де Бек, 79), Нерес, Хунтелаар.

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