"Аякс" упустил победу над "Стандардом", выигрывая в два мяча
Завершился еще один первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Стандардом" и "Аяксом" - 2:2.
Голландский клуб забил два мяча в первом тайме и был близок к победе - отличились Клаас-Ян Хунтелаар и Душан Тадич. Но в середине второй половины Мехди Карсела-Гонсалес сначала сократил разрыв в счете, а на четвертой компенсированной минуте Рено Эмон с пенальти спас "Стандард".
"Стандард" Бельгия – "Аякс" Голландия - 2:2 (0:2)
Голы: Хунтелаар, 19 - 0:1, Тадич, 34 - 0:2, Карсела-Гонсалес, 67 - 1:2, Эмон, 90+4 (с пенальти) - 2:2
"Стандард": Очоа, Люиндама, Фэ, Каванда, Лайфис, Бастьен (Цимирот, 76), Агбо, Мпоку (Дженепо, 85), Марин, Карсела-Гонсалес, Са (Эмон, 66).
"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Шене (Эйтинг, 89), Зийех (Лабьяд, 73), Тадич, де Йонг (ван де Бек, 79), Нерес, Хунтелаар.
Не пропустите: Киевское "Динамо" на последней минуте теряет победу в Праге. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги
-
Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" Жиго
-
"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"
-
ПСЖ отказался от своих притязаний на хавбека "Челси"
-
"Челси" и "Ливерпуль" ведут борьбу за общую трансферную цель стоимостью 50 миллионов евро
-
ПАОК и "Спартак" определились с игровой формой на очный матч
-
1
"Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром
-
1
"Барселона" заинтересовалась звездой Серии А
-
"Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт
-
Хавбек ПАОКа: "Черчесов - генерал"
-
Боатенг провел встречу с главным тренером "Баварии"
-
"Реал" теряет Начо
-
Этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока
-
Кройфф возглавил китайскую команду
-
Себальос: "Реал" не заметит отсутствия Роналду"
-
Рио Фердинанд назвал защитника, которого должен купить "Манчестер Юнайтед"
-
ПАОК - "Спартак": прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Чемпионов
-
ПАОК - "Спартак": где смотреть трансляцию матча
-
Стало известно, когда Куртуа прилетит в Мадрид для завершения трансфера в "Реал"
-
"Эвертон" интересуется защитником "Челси"