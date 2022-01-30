"Аякс" усилился полузащитником "Ювентуса"

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"Аякс" усилился полузащитником "Ювентуса"

Фото: инстаграм Мохаммеда Ихаттарена/Автор неизвестен

Голландский полузащитник туринского "Ювентуса" Мохаммед Ихаттарен перешел в "Аякс", сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.

"Аякс" арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

19-летний Ихаттарен перешел в "Ювентус" летом 2021 года из ПСВ за 1,9 миллиона евро. Сразу после этого туринцы отдали хавбека в аренду в "Сампдорию", за которую не сыграл ни одного матча.

Не пропустите: "Аякс" победил ПСВ в матче лидеров Эредивизии. | http://soccernews.ru
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