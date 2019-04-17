"Аякс" установил клубный рекорд в еврокубках

"Аякс" забил два гола в ворота "Ювентуса" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Всего в текущем розыгрыше еврокубкового турнира амстердамская команда отличилась 32 раза. Как сообщает Opta, это новый клубный рекорд.

"Аякс" превзошёл своё достижение, установленное в сезоне 1979/80. Тогда голландский гранд забил 31 мяч в еврокубках.

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