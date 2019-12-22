"Аякс" установил новый рекорд среди голландских команд
В 18-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" с крупным счетом обыграл "АДО Ден Хааг" (6:1).
Как сообщает Voetbal International, амстердамский клуб забил в текущем году 163 гола и установил новый рекорд среди голландских команд по забитым мячам за календарный год.
После 18 туров "Аякс" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая АЗ на 3 очка.
Читайте также: "Аякс" разгромил "АДО Ден Хааг". Все семь голов в матче забили разные игроки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси сообщил руководству "Барселоны" свою позицию по возможной продаже Видаля
-
"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А
-
Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке
-
"Ливерпуль" стал первым английским клубом, оформившим международный требл! Чемпионат Мира удалось взять в режиме экономии энергии - финал это четко показал
-
"Манчестер Сити" провел один из лучших матчей в сезоне - "Лестер" справедливо должен потерять статус второй команды АПЛ
Лента новостей
-
1
"Манчестер Юнайтед" проиграл последнему месту АПЛ
-
Пиоли прокомментировал разгромное поражение от "Аталанты"
-
Анчелотти назвал цели "Эвертона"
-
"Аякс" установил новый рекорд среди голландских команд
-
"Реал Сосьедад" в сверхрезультативном матче одолел "Осасуну"
-
ПСЖ хочет подписать полузащитника "Милана"
-
"Милан" проиграл с разницей в 5 мячей в чемпионате впервые за 21 год
-
Месси сообщил руководству "Барселоны" свою позицию по возможной продаже Видаля
-
Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея Миранчука в "Манчестер Юнайтед"
-
1
"Бавария" согласовала переход голкипера "Шальке"
-
1
Вандалы отбили нос и палец статуе Ибрагимовича в Мальме
-
1
"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А
-
"Аякс" разгромил "АДО Ден Хааг". Все семь голов в матче забили разные игроки
-
"Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте в Примере
-
В "Баварии" оценили игру команды под руководством Флика
-
Гвардиола высказался о лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
"Ювентус" согласился продать Манджукича в "Аль-Духаиль"
-
Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке
-
Форвард "Зенита" Дриусси станцевал на дне рождения дочери
-
Диего Коста может восстановиться к матчам с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23