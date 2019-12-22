"Аякс" установил новый рекорд среди голландских команд

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"Аякс" установил новый рекорд среди голландских команд

В 18-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" с крупным счетом обыграл "АДО Ден Хааг" (6:1).

Как сообщает Voetbal International, амстердамский клуб забил в текущем году 163 гола и установил новый рекорд среди голландских команд по забитым мячам за календарный год.

После 18 туров "Аякс" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая АЗ на 3 очка.

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