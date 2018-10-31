"Аякс" установил окончательную цену на де Лигта
"Аякс" установил окончательную цену на своего защитника Маттейса де Лигта, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, нидерландский гранд готов продать своего ключевого игрока за 50 миллионов евро. В клубе уже дали понять, что не расстанутся с перспективным центрбеком за меньшую сумму.
Главными претендентами на 19-летнего футболиста считаются "Барселона" и "Ювентус".
В этом сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23