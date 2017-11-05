"Аякс" - "Утрехт" - 1:2, ПСВ - "Твенте" - 4:3 (обзоры)

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"Аякс" - "Утрехт" - 1:2, ПСВ - "Твенте" - 4:3 (обзоры)

Предлагаем Вашему внимание обзоры двух центральных матчей 11-го тура чемпионата Голландии.

Видео: "Аякс" - "Утрехт" - 1:2.

 

Видео: ПСВ - "Твенте" - 4:3.

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 11 30
2 Аякс 11 22
3 Зволле 11 22
4 АЗ 11 22
5 Витесс 11 19
6 Фейеноорд 11 18
7 Эксельсиор 11 17
8 Утрехт 11 17
9 Хераклес 11 15
10 Херенвен 11 15
11 АДО Ден Хааг 11 14
12 ВВВ Венло 11 13
13 Спарта Роттердам 11 10
14 Твенте 11 9
15 Гронинген 11 9
16 НАК Бреда 11 9
17 Виллем II 11 9
18 Рода ЮК 11 7
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