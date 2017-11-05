"Аякс" - "Утрехт" - 1:2, ПСВ - "Твенте" - 4:3 (обзоры)
Предлагаем Вашему внимание обзоры двух центральных матчей 11-го тура чемпионата Голландии.
Видео: "Аякс" - "Утрехт" - 1:2.
Видео: ПСВ - "Твенте" - 4:3.
Не пропустите: ПСВ с хоккейным счетом победил "Твенте", "Аякс" и "Фейеноорд" теряют очки. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Каземиро: "Я готов сыграть в матче с "Атлетико"
-
Пулис: "Не интересуюсь закулисными разговорами о моем будущем в команде"
-
Рамос: "Асенсио – настоящая звезда"
-
Месси прилетел в Москву
-
Вальехо: "Роналду – пример для всех нас"
-
Сборная Аргентины отменила тренировку на стадионе "Открытие Арена"
-
Вальверде: "Алькасер доказал, что умеет забивать"
-
Умер бывший футболист "Шерифа" и "Сток Сити"
-
Асенсио: "Мы не обращаем внимания, кто забивает голы или отдаёт передачи"
-
Подольски: "Думаю, что когда-нибудь мне удастся вернуться в "Кёльн"
-
Турнир прогнозов: итоги 17 тура
-
Роналду стал лучшим ассистентом "Реала" за последние 25 лет
-
"Спортинг" и "Брага" сыграли вничью
-
Мариано Диас - первый игрок "Лиона" за 40 с лишним лет, забивший 9 мячей в 12 матчах Лиги 1
-
"Сент-Этьен" – "Лион" - 0:5 (обзор)
-
"Лион" разгромил в гостях "Сент-Этьен"
-
Роналду забил 1 гол после 48 ударов в Ла Лиге, у Месси 69 ударов и 12 мячей
-
"Сассуоло" – "Милан" - 0:2 (обзор)
-
"Реал" – "Лас-Пальмас" – 3:0 (обзор)
-
"Милан" одержал победу над "Сассуоло"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|11
|30
|2
|Аякс
|11
|22
|3
|Зволле
|11
|22
|4
|АЗ
|11
|22
|5
|Витесс
|11
|19
|6
|Фейеноорд
|11
|18
|7
|Эксельсиор
|11
|17
|8
|Утрехт
|11
|17
|9
|Хераклес
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|15
|11
|АДО Ден Хааг
|11
|14
|12
|ВВВ Венло
|11
|13
|13
|Спарта Роттердам
|11
|10
|14
|Твенте
|11
|9
|15
|Гронинген
|11
|9
|16
|НАК Бреда
|11
|9
|17
|Виллем II
|11
|9
|18
|Рода ЮК
|11
|7