"Аякс" уверенно победил чемпиона Турции в Лиге Чемпионов

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"Аякс" уверенно победил чемпиона Турции в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов амстердамский "Аякс" на своем поле обыграл стамбульский "Бешикташ" со счетом 2:0.

Победу голландскому клубу принесли голы Стевена Бергейса и Себастьяна Аллера.

"Аякс", набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы С. "Бешикташ" с нулем очков занимает третью позицию.

"Аякс" Нидерланды – "Бешикташ" Турция - 2:0 (2:0)
Голы: Бергейс, 17 - 1:0, Аллер, 43 - 2:0

"Аякс": Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 72), Аллер, Антони (Нерес, 71).

"Бешикташ": Дестаноглу, Розье, Нсакала, Саатчи, Мераш (Вардар, 73), Йылмаз (Тере, 46), Соуза, Учан (Озъякуп, 46), Боздоган, Караман, Батшуайи.

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