"Аякс" уверенно победил клуб Роббена в матче Эредивизии
В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле обыграл "Гронинген" со счетом 3:1. Победу амстердамскому клубу принесли голы Райана Гравенберха, Себастьяна Аллера и Душана Тадича. В составе гостей отличился Ахмед Эль Мессауди.
Напомним, что за "Гронинген" выступает Арьен Роббен, который в настоящее время восстанавливается после травмы.
"Аякс", набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Гронинген" с 42 очками остался на шестой позиции.
"Аякс" - "Гронинген" - 3:1 (1:0)
Голы: Гравенберх, 5 - 1:0, Аллер, 54 - 2:0, Тадич, 77 (с пенальти) - 3:0, Эль Мессауди, 84
"Аякс": Стекеленбург, Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Альварес, Кудус (Эккеленкамп, 63), Гравенберх, Классен (Лабиад, 88), Нерес (Антони, 78), Тадич (Идрисси, 78), Аллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23