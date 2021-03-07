"Аякс" уверенно победил клуб Роббена в матче Эредивизии

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"Аякс" уверенно победил клуб Роббена в матче Эредивизии

В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле обыграл "Гронинген" со счетом 3:1. Победу амстердамскому клубу принесли голы Райана Гравенберха, Себастьяна Аллера и Душана Тадича. В составе гостей отличился Ахмед Эль Мессауди. 

Напомним, что за "Гронинген" выступает Арьен Роббен, который в настоящее время восстанавливается после травмы.

"Аякс", набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Гронинген" с 42 очками остался на шестой позиции.

"Аякс" - "Гронинген" - 3:1 (1:0)
Голы: Гравенберх, 5 - 1:0, Аллер, 54 - 2:0, Тадич, 77 (с пенальти) - 3:0, Эль Мессауди, 84

"Аякс": Стекеленбург, Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Альварес, Кудус (Эккеленкамп, 63), Гравенберх, Классен (Лабиад, 88), Нерес (Антони, 78), Тадич (Идрисси, 78), Аллер.

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