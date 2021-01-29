"Аякс" уверенно победил "Виллем II" в Эредивизии
В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле обыграл "Виллем II" со счетом 3:1. Победу амстердамскому клубу принесли голы Дави Классена, Брайана Бробби и Душана Тадича. В составе гостей отличился Вангелис Павлидис.
"Аякс", набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Виллем II" (10) - на 17-й позиции.
"Аякс" - "Виллем II" - 3:1 (0:0)
Голы: Классен, 51 - 1:0, Павлидис, 62 - 1:1, Бробби, 83 - 2:1, Тадич, 87 - 3:1
"Аякс": Онана, Тальяфико (Мартинес, 71), Блинд, Тимбер (Схюрс, 71), Мазрауи (Бробби, 82), Альварес, Классен, Гравенберх, Аллер, Промес (Тадич, 46), Антони (Нерес, 75)
"Виллем II": Брондел, Хиркенс, Овюсу, Кен, Петерс (ван дер Хейден, 88), Спирингс (Ндайишимийе, 84), Льонч, Келерт, Нуннели (Селахи, 84), Павлидис, Вридт
Не пропустите: Тренер "Аякса" высказался о возможном уходе Промеса в "Спартак". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Аякс" уверенно победил "Виллем II" в Эредивизии
-
"Атлетик" обыграл обидчика "Реала" в Кубке Испании
-
"Наполи" вышел в полуфинал Кубка Италии
-
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ
-
Почеттино ярко высказался о возможном трансфере Месси
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на воспитанника "Милана"
-
Тренер "Аякса" высказался о возможном уходе Промеса в "Спартак"
-
Бразильский хавбек прошел медосмотр для перехода в ЦСКА
-
Камавинга намерен продлить контракт с "Ренном". Игроком интересуется "Реал"
-
"Ювентус" подписал французского таланта
-
"Гранада" одержала яркую победу в Кубке Испании
-
Маркос Алонсо отказался переходить в "Барселону"
-
Гайч прошел медосмотр для перехода "Беневенто"
-
"Бетис" нацелился на вратаря сборной Украины
-
Бывший игрок "Спартака" Макеев перебрался в Узбекистан
-
Арбитр назначил в ворота "Сочи" странный пенальти, а затем заставил его перебить (видео)
-
Экс-форвард ЦСКА Витиньо может перейти в украинский клуб
-
Ибрагимович избежал наказания за конфликт с Лукаку
-
Аллегри подписал контракт с "Ромой"
-
Нобоа оценил шансы Кокорина заиграть в "Фиорентине"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23