"Аякс" уверенно победил "Виллем II" в Эредивизии

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле обыграл "Виллем II" со счетом 3:1. Победу амстердамскому клубу принесли голы Дави Классена, Брайана Бробби и Душана Тадича. В составе гостей отличился Вангелис Павлидис.

"Аякс", набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Виллем II" (10) - на 17-й позиции.

"Аякс" - "Виллем II" - 3:1 (0:0)

Голы: Классен, 51 - 1:0, Павлидис, 62 - 1:1, Бробби, 83 - 2:1, Тадич, 87 - 3:1

"Аякс": Онана, Тальяфико (Мартинес, 71), Блинд, Тимбер (Схюрс, 71), Мазрауи (Бробби, 82), Альварес, Классен, Гравенберх, Аллер, Промес (Тадич, 46), Антони (Нерес, 75)

"Виллем II": Брондел, Хиркенс, Овюсу, Кен, Петерс (ван дер Хейден, 88), Спирингс (Ндайишимийе, 84), Льонч, Келерт, Нуннели (Селахи, 84), Павлидис, Вридт

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