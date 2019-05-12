"Аякс" уже отпраздновал чемпионство, несмотря на то, что у ПСВ есть математические шансы догнать их
Футболисты "Аякса" уже отпраздновали чемпионство после победы над "Утрехтом" (4:1).
Отметим, что за тур до конца чемпионата "Аякс" лидирует в турнирной таблице, опережая ПСВ на три очка.
Так как в голландском чемпионате при равенстве очков первым показателем является разница голов, то у ПСВ еще есть математические шансы на чемпионство. Однако разница голов "Аякса" на 14 мячей лучше, чем у ПСВ.
‘Unofficially’ #ajautr pic.twitter.com/kzV5GDwKX8— AFC Ajax (@AFCAjax) 12 мая 2019 г.
Напомним, что "Аякс" уже выиграл Кубок Нидерландов в этом сезоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|33
|83
|2
|ПСВ
|33
|80
|3
|Фейеноорд
|33
|62
|4
|АЗ
|33
|58
|5
|Витесс
|33
|50
|6
|Утрехт
|33
|50
|7
|Хераклес
|33
|48
|8
|Гронинген
|33
|45
|9
|Виллем II
|33
|44
|10
|АДО Ден Хааг
|33
|42
|11
|Херенвен
|33
|41
|12
|ВВВ Венло
|33
|41
|13
|Зволле
|33
|38
|14
|Эммен
|33
|35
|15
|Фортунна Ситтард
|33
|34
|16
|Эксельсиор
|33
|30
|17
|Де Графсхап
|33
|29
|18
|НАК Бреда
|33
|22