"Аякс" уже отпраздновал чемпионство, несмотря на то, что у ПСВ есть математические шансы догнать их

Футболисты "Аякса" уже отпраздновали чемпионство после победы над "Утрехтом" (4:1).

Отметим, что за тур до конца чемпионата "Аякс" лидирует в турнирной таблице, опережая ПСВ на три очка.

Так как в голландском чемпионате при равенстве очков первым показателем является разница голов, то у ПСВ еще есть математические шансы на чемпионство. Однако разница голов "Аякса" на 14 мячей лучше, чем у ПСВ.

Напомним, что "Аякс" уже выиграл Кубок Нидерландов в этом сезоне.

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