"Аякс" в феерической концовке победил "Бенфику" в Лиге Чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Аякс" на своем поле обыграл "Бенфику". Единственный гол на 92-й минуте забил Нуссаир Мазрауи. Благодаря этой победе "Аякс", набрав семь очков, вышел на первое место в группе Е. "Бенфика" с тремя очками осталась на третьей позиции.

"Аякс" Нидерланды – "Бенфика" Португалия - 1:0 (0:0)

Гол: Мазрауи, 90+2 - 1:0

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, де Йонг, Шене, Зиеш, ван де Бек (Нерес, 88), Тадич, Дольберг.

"Бенфика": Влаходимос, Конти, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жедсон Фернандеш, Фейса, Пицци (Пирес, 79), Сальвио, Рафа Силва (Серви, 90), Сеферович.

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