"Аякс" в гостях проиграл "Хераклесу" в чемпионате Нидерландов

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде проиграл "Хераклесу" со счетом 0:1. Единственный гол на 77-й минуте забил Сириль Дессерс.

Несмотря на поражение "Аякс" сохранил первое место в Эредивизии. В 25-м туре амстердамцы дома сыграют с АЗ, который занимает второе место с отставанием в три очка.

"Хераклес" - "Аякс" - 1:0 (0:0)

Гол: Дессерт, 77 - 1:0

"Хераклес": Бласчи, Брекерс, Россманн (ван ден Бюйс, 72), Кностер, Хардевелд, Меркел, Осман (ван дер Вотер, 75), Киомурцоглу, Бургцорг, Мауро Жуниор (Якубяк, 83), Дессерс

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Схурс, Дест, ван де Бек, Гравенберч (Эккеленкамп, 80), Мартинес (Эйтинг, 46), Тадич, Бабел (Перейра да Силва, 72), Хунтелар

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