"Аякс" в гостях проиграл "Хераклесу" в чемпионате Нидерландов
В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде проиграл "Хераклесу" со счетом 0:1. Единственный гол на 77-й минуте забил Сириль Дессерс.
Несмотря на поражение "Аякс" сохранил первое место в Эредивизии. В 25-м туре амстердамцы дома сыграют с АЗ, который занимает второе место с отставанием в три очка.
"Хераклес" - "Аякс" - 1:0 (0:0)
Гол: Дессерт, 77 - 1:0
"Хераклес": Бласчи, Брекерс, Россманн (ван ден Бюйс, 72), Кностер, Хардевелд, Меркел, Осман (ван дер Вотер, 75), Киомурцоглу, Бургцорг, Мауро Жуниор (Якубяк, 83), Дессерс
"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Схурс, Дест, ван де Бек, Гравенберч (Эккеленкамп, 80), Мартинес (Эйтинг, 46), Тадич, Бабел (Перейра да Силва, 72), Хунтелар
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23