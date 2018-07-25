"Аякс" в квалификационном матче ЛЧ одолел "Штурм Грац"
В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Аякс" обыграл "Штурм Грац".
"Аякс" – "Штурм Грац" 2:0
Голы: Зиеш, 15 - 1:0, Шене, 57 - 2:0
"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Тальяфико, де Йонг, Шене (Тадич, 66), ван де Бек, Зиеш, Эйтинг (Блинд, 84), Нерес, Хунтелар (Сирхейс, 87).
"Штурм Грац": Зибенхандль, Авлонитис, Шпендльхофер, Кох, Лакнер, Гроцурек (Хуспек, 76), Жуль, Маресич, Хирлендер, Филипе Феррейра (Ловрич, 46), Эзе (Хозинер, 58).
Предупреждения: Кох (40), Лакнер (79).
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