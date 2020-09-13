"Аякс" в меньшинстве одержал победу в первом матче сезона

В матче 1-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на выезде обыграл роттердамскую "Спарту" со счетом 1:0. Единственный гол забил Антони Матеус дос Сантос. Стоит отметить, что "Аякс" с середины первого тайма играл в меньшинстве из-за удаления Николаса Тальяфико.

"Спарта" Роттердам - "Аякс" Амстердам - 0:1 (0:1)

Гол: Антони (37)

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Схурс, Мазрауи (Тимбер, 84), Альварес, Гравенберч, Промес (Траоре, 84), Антони (Нерес, 75), Тадич, Лабияд (Дест, 33)

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