"Аякс" в меньшинстве одержал победу в первом матче сезона
В матче 1-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на выезде обыграл роттердамскую "Спарту" со счетом 1:0. Единственный гол забил Антони Матеус дос Сантос. Стоит отметить, что "Аякс" с середины первого тайма играл в меньшинстве из-за удаления Николаса Тальяфико.
"Спарта" Роттердам - "Аякс" Амстердам - 0:1 (0:1)
Гол: Антони (37)
"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Схурс, Мазрауи (Тимбер, 84), Альварес, Гравенберч, Промес (Траоре, 84), Антони (Нерес, 75), Тадич, Лабияд (Дест, 33)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23