"Аякс" в меньшинстве победил ПСВ

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"Аякс" в меньшинстве победил ПСВ

В матче 27-го тура чемпионата Голландии "Аякс" переиграл ПСВ.

"Аякс" - "ПСВ" - 3:1 (1:0)

Голы: Шваб, 21 - 1:0, Л.де Йонг, 58 - 1:1, Тадич, 72 - с пенальти - 2:1, Нерес, 90+6 - 3:1. 

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене (Фелтман, 59), Зиех (Кристенсен, 80), ван де Бек (Магальян, 86), Ф.де Йонг, Нерес.

"ПСВ": Зут, Шваб, Фиргефер (Сэйнсбери, 73), Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Гакпо, 86), Росарио, Садилек (Мален, 72), Л.де Йонг, Бергвайн, Лосано.

"Аякс" с 65 баллами занимает 2 место в чемпионате Голландии. ПСВ, имея в активе 67 очков занимает лидирующую позицию.

А еще: ПСВ одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голланди| http://soccernews.ru

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