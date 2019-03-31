"Аякс" в меньшинстве победил ПСВ
В матче 27-го тура чемпионата Голландии "Аякс" переиграл ПСВ.
"Аякс" - "ПСВ" - 3:1 (1:0)
Голы: Шваб, 21 - 1:0, Л.де Йонг, 58 - 1:1, Тадич, 72 - с пенальти - 2:1, Нерес, 90+6 - 3:1.
"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене (Фелтман, 59), Зиех (Кристенсен, 80), ван де Бек (Магальян, 86), Ф.де Йонг, Нерес.
"ПСВ": Зут, Шваб, Фиргефер (Сэйнсбери, 73), Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Гакпо, 86), Росарио, Садилек (Мален, 72), Л.де Йонг, Бергвайн, Лосано.
"Аякс" с 65 баллами занимает 2 место в чемпионате Голландии. ПСВ, имея в активе 67 очков занимает лидирующую позицию.
А еще: ПСВ одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голланди| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции
-
"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ
-
"Аякс" в меньшинстве победил ПСВ
-
"Реал" - "Уэска": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
"Барселона" встретилась с агентом Хуана Маты
-
"Валенсия" обыграла "Севилью" в гостевом матче Примеры (видео гола)
-
Генеральный директор "Уфы" - о матче с ЦСКА: "Здесь не то что спасение - вера до конца"
-
Гончаренко о ничьей в матче с "Уфой": "Что ж, не встаёт тот, кто не падает"
-
Болельщики "Челси" скандировали оскорбительную кричалку в адрес Сарри
-
"Шальке" с минимальным счетом обыграл "Ганновер"
-
Де Хеа летом может перейти в ПСЖ
-
ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой"
-
"Челси" одержал волевую победу в матче с "Кардиффом"
-
"Наполи" разгромил "Рому" на выезде
-
"Монако" потерпел поражение в матче с "Каном"
-
Ракицкий: "Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене, у нас скоро будет пополнение"
-
Денис Глушаков испытывает проблемы со здоровьем
-
1
"Барселона" и "Атлетико" нацелились на игрока "Лестера" Чилуэлла
-
Нобоа: "Поздравил Ракицкого с первым голом! Это был очень важный мяч"
-
"Райо Вальекано" упустил победу в матче с "Бетисом" в Ла Лиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|27
|67
|2
|Аякс
|27
|65
|3
|АЗ
|27
|50
|4
|Фейеноорд
|27
|47
|5
|Утрехт
|27
|43
|6
|Хераклес
|27
|42
|7
|Витесс
|27
|41
|8
|Виллем II
|27
|37
|9
|Херенвен
|27
|36
|10
|Гронинген
|27
|35
|11
|ВВВ Венло
|27
|33
|12
|Зволле
|27
|32
|13
|АДО Ден Хааг
|27
|29
|14
|Фортунна Ситтард
|27
|29
|15
|Эксельсиор
|27
|26
|16
|Де Графсхап
|27
|25
|17
|Эммен
|27
|25
|18
|НАК Бреда
|27
|18