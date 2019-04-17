"Аякс" в нынешнем сезоне забил 155-й гол и повторил рекорд клуба
Сегодня, 16 апреля "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).
Победный гол забил 19-летний защитник Маттейс де Лигт. Этот гол стал 155-м для "Аякса" во всех турнирах в нынешнем сезоне.
Таким образом, "Аякс" повторил свой рекорд по количеству забитых мячей, установленный в сезоне-2009/10.
В чемпионате Голландии "Аякс" располагается на 1 месте в турнирной таблице, имея в активе 74 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|АДО Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ Венло
|30
|34
|14
|Фортунна Ситтард
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22