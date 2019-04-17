"Аякс" в нынешнем сезоне забил 155-й гол и повторил рекорд клуба

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"Аякс" в нынешнем сезоне забил 155-й гол и повторил рекорд клуба

Сегодня, 16 апреля "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).  

Победный гол забил 19-летний защитник Маттейс де Лигт. Этот гол стал 155-м для "Аякса" во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Таким образом, "Аякс" повторил свой рекорд по количеству забитых мячей, установленный в сезоне-2009/10.

В чемпионате Голландии "Аякс" располагается на 1 месте в турнирной таблице, имея в активе 74 балла.

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