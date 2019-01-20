"Аякс" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Херенвеном", ПСВ потерял очки в игре против "Эммена"
Представляем результаты матчей 18-го тура голландской Эредивизии. Лидер турнира ПСВ на выезде потерял очки, упустив победу в матче с "Эмменом". Воспользоваться осечкой лидера не сумел "Аякс", который на своем поле также упустил победу в игре с "Херенвеном".
"Аякс" - "Херенвен" 4:4
Голы: Тадич, 13 - 1:0, Ламмерс, 14 - 1:1, Тадич, 16 - 2:1 ван Амерсфорт, 28 - 3:1, Ламмерс, 51 - 3:2 ван Берген, 56 - 3:3, Хунтелар, 83 - 4:3, Пири, 90 - 4:4
"Эммен" - ПСВ 2:2
Голы: де Йонг, 15 - 0:1, Анхелиньо, 71 - 0:2, Педерсен, 80 - 1:2, Педерсен, 90 - 2:2
ПСВ продолжает лидировать с 49 очками, "Аякс" идет на 2-м месте и отстает всего на два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Фортунна Ситтард
|18
|20
|12
|АДО Ден Хааг
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|Эксельсиор
|18
|16
|17
|НАК Бреда
|18
|15
|18
|Де Графсхап
|18
|15