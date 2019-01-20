"Аякс" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Херенвеном", ПСВ потерял очки в игре против "Эммена"

Представляем результаты матчей 18-го тура голландской Эредивизии. Лидер турнира ПСВ на выезде потерял очки, упустив победу в матче с "Эмменом". Воспользоваться осечкой лидера не сумел "Аякс", который на своем поле также упустил победу в игре с "Херенвеном".

"Аякс" - "Херенвен" 4:4

Голы: Тадич, 13 - 1:0, Ламмерс, 14 - 1:1, Тадич, 16 - 2:1 ван Амерсфорт, 28 - 3:1, Ламмерс, 51 - 3:2 ван Берген, 56 - 3:3, Хунтелар, 83 - 4:3, Пири, 90 - 4:4



"Эммен" - ПСВ 2:2

Голы: де Йонг, 15 - 0:1, Анхелиньо, 71 - 0:2, Педерсен, 80 - 1:2, Педерсен, 90 - 2:2

ПСВ продолжает лидировать с 49 очками, "Аякс" идет на 2-м месте и отстает всего на два очка.

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