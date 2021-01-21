"Аякс" в упорной борьбе вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

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"Аякс" в упорной борьбе вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

В матче 1/8 финала "Аякс" на выезде обыграл АЗ со счетом 1:0 и завоевал путевку в четвертьфинал. Единственный гол на 34-й минуте забил Закария Лабьяд.

АЗ - "Аякс" - 0:1 (0:1)
Гол: Лабьяд, 34 - 0:1

АЗ: Бизот, Вейндал, Коопмейнерс, Летсхерт, Хацидиакос (Сугавара, 62), Класи (Мартинс Инди, 46), Мидтше, Гудмундссон (Эвьен, 80), Абухляль (Карлссон, 61), Боадю, Стенгс.

"Аякс": Стеленбург, Ренс (Тимбер, 61), Схюрс, Мартинес, Тальяфико, Эккеленкамп (Классен, 61), Гравенберх, Альварес, Нерес (Аллер, 46), Промес, Лабьяд (Тадич, 79).

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