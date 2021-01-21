"Аякс" в упорной борьбе вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
В матче 1/8 финала "Аякс" на выезде обыграл АЗ со счетом 1:0 и завоевал путевку в четвертьфинал. Единственный гол на 34-й минуте забил Закария Лабьяд.
АЗ - "Аякс" - 0:1 (0:1)
Гол: Лабьяд, 34 - 0:1
АЗ: Бизот, Вейндал, Коопмейнерс, Летсхерт, Хацидиакос (Сугавара, 62), Класи (Мартинс Инди, 46), Мидтше, Гудмундссон (Эвьен, 80), Абухляль (Карлссон, 61), Боадю, Стенгс.
"Аякс": Стеленбург, Ренс (Тимбер, 61), Схюрс, Мартинес, Тальяфико, Эккеленкамп (Классен, 61), Гравенберх, Альварес, Нерес (Аллер, 46), Промес, Лабьяд (Тадич, 79).
Не пропустите: В "Спартаке" рассказали о ходе переговоров по Промесу. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23