"Аякс" - "Виллем II" - 3:1 (обзор)

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"Аякс" - "Виллем II" - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 18-го тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и "Виллем II" (3:1).

Видео: "Аякс" - "Виллем II".

 

Не пропустите: "Аякс" и "Фейеноорд" побеждают в 18-м туре чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
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