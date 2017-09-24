"Аякс" - "Витесс" - 1:2 (обзор)

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"Аякс" - "Витесс" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 6-го тура голландской Эредивизи, в котором амстердамский "Аякс" дома уступил "Витессу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 6 15
2 Херенвен 6 14
3 АЗ 5 12
4 Фейеноорд 6 12
5 Витесс 5 10
6 Аякс 5 10
7 Зволле 5 10
8 Утрехт 6 9
9 ВВВ Венло 5 8
10 Хераклес 6 8
11 НАК Бреда 6 7
12 АДО Ден Хааг 6 7
13 Гронинген 5 5
14 Спарта Роттердам 6 5
15 Эксельсиор 5 4
16 Твенте 5 3
17 Виллем II 6 3
18 Рода ЮК 6 0
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