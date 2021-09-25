"Аякс" вновь одержал крупную победу в Эредивизии
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Гронинген" со счетом 3:0.
Победу "аяксидам" принесли голы Эдсона Альвареса, Антони и Нуссайра Мазрауи.
"Аякс", набрав 19 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Гронинген" с пятью очками занимает 14-ю позицию.
"Аякс" - "Гронинген" - 3:0 (1:0)
Голы: Альварес, 40 - 1:0, Антони, 56 - 2:0, Мазрауи, 81 - 3:0
"Аякс": Пасвер, Блинд (Тальяфико, 83), Мартинес, Тимбер, Мазрауи, Гравенберх (Кудус, 76), Альварес, Тадич, Бергейс (Классен, 76), Антони (Нерес, 64), Аллер (Дарами, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23