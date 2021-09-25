"Аякс" вновь одержал крупную победу в Эредивизии

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"Аякс" вновь одержал крупную победу в Эредивизии

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Гронинген" со счетом 3:0.

Победу "аяксидам" принесли голы Эдсона Альвареса, Антони и Нуссайра Мазрауи.

"Аякс", набрав 19 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Гронинген" с пятью очками занимает 14-ю позицию.

"Аякс" - "Гронинген" - 3:0 (1:0)
Голы: Альварес, 40 - 1:0, Антони, 56 - 2:0, Мазрауи, 81 - 3:0

"Аякс": Пасвер, Блинд (Тальяфико, 83), Мартинес, Тимбер, Мазрауи, Гравенберх (Кудус, 76), Альварес, Тадич, Бергейс (Классен, 76), Антони (Нерес, 64), Аллер (Дарами, 65).

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