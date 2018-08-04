"Аякс" – "Вольфсбург" - 0:3, "Борнмут" – "Бетис" - 0:2 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских клубов.
"Аякс" – "Вольфсбург" - 0:3
"Борнмут" – "Бетис" - 0:2
Не пропустите: "РБ Лейпциг" и "Аякс" крупно проиграли в товарищеских матчах, "Боруссия" упустила победу над "Ренном". | http://soccernews.ru
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