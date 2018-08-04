"Аякс" – "Вольфсбург" - 0:3, "Борнмут" – "Бетис" - 0:2 (обзоры)

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"Аякс" – "Вольфсбург" - 0:3, "Борнмут" – "Бетис" - 0:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских клубов.

"Аякс" – "Вольфсбург" - 0:3 

"Борнмут" – "Бетис" - 0:2

Не пропустите: "РБ Лейпциг" и "Аякс" крупно проиграли в товарищеских матчах, "Боруссия" упустила победу над "Ренном". | http://soccernews.ru

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