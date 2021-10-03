"Аякс" впервые в сезоне проиграл в Эредивизии

Фото: инстаграм "Утрехта"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле неожиданно проиграл "Утрехту" со счетом 0:1. Единственный гол на 77-й минуте забил Дьянго Вормердам.

"Утрехт", набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Аякс" с 19 очками остался на первом месте.

"Аякс" - "Утрехт" - 0:1 (0:0)

Гол: Вормердам, 77 - 0:1

"Аякс": Пасвер, Тальяфико (Блинд, 58), Мартинес (Данило, 80), Тимбер, Мазрауи, Гравенберх (Антони, 57), Эльварес, Тадич, Бергейс, Нерес (Классен, 57), Аллер (Дарами, 73).

"Утрехт": Пас, Вормердам, Янссен (тер Авест, 80), ван дер Хорн, ван дер Марель, ван Оверем, Махер, Рамселар, ван де Стрек (Тимбер, 61), Силла (Махи, 61), Дувикас.

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