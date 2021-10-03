"Аякс" впервые в сезоне проиграл в Эредивизии
Фото: инстаграм "Утрехта"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле неожиданно проиграл "Утрехту" со счетом 0:1. Единственный гол на 77-й минуте забил Дьянго Вормердам.
"Утрехт", набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Аякс" с 19 очками остался на первом месте.
"Аякс" - "Утрехт" - 0:1 (0:0)
Гол: Вормердам, 77 - 0:1
"Аякс": Пасвер, Тальяфико (Блинд, 58), Мартинес (Данило, 80), Тимбер, Мазрауи, Гравенберх (Антони, 57), Эльварес, Тадич, Бергейс, Нерес (Классен, 57), Аллер (Дарами, 73).
"Утрехт": Пас, Вормердам, Янссен (тер Авест, 80), ван дер Хорн, ван дер Марель, ван Оверем, Махер, Рамселар, ван де Стрек (Тимбер, 61), Силла (Махи, 61), Дувикас.
Не пропустите: "Аякс" уверенно победил чемпиона Турции в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Марсель" проиграл "Лиллю" в матче Лиги 1
-
Почеттино установил антирекорд ПСЖ за последние 10 лет
-
"Монако" и сборная России теряют Головина
-
1
"Реал" сенсационно проиграл в Барселоне
-
"Заря" и "Металлист" одержали победы в чемпионате Украины
-
"Унион" обыграл "Майнц" и приблизился к зоне Лиги чемпионов
-
"Зенит" сенсационно проиграл "Сочи"
-
В РФС приняли жесткое решение по арбитру Казарцеву, допустившего ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар"
-
Головин помог "Монако" разгромить "Бордо"
-
"Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд в АПЛ
-
Молодой защитник "Урала" вызван в сборную России
-
"Аякс" впервые в сезоне проиграл в Эредивизии
-
Головин забил гол за "Монако" в чемпионате Франции
-
Сборная России теряет Ионова
-
Глушаков из-за травмы может не сыграть за сборную России
-
"Урал" на выезде обыграл "Уфу" в матче РПЛ
-
"Болонья" разгромила "Лацио" в матче Серии А
-
1
"Ренн" сенсационно обыграл ПСЖ с Месси в матче Лиги 1
-
"Реал" заинтересован в трансфере Тилеманса
-
Тухель рассказал, почему Хаверц и Зиеш остались в запасе на матч с "Саутгемптоном"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23