"Аякс" выбрал нового капитана после ухода де Лигта

Хавбека Душана Тадича выбрали новым капитаном "Аякса".

Напомним, что ранее капитанская повязка принадлежала Маттейсу де Лигту, который недавно стал игроком "Ювентуса".

30-летний Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года. Этим летом серб подписал с клубом новое соглашение до 2023 года.

В прошлом сезоне на счету Тадича 38 голов и 25 ассистов в 56 играх.

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