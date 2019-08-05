"Аякс" выбрал нового капитана после ухода де Лигта

Теги аяксдушан тадич

"Аякс" выбрал нового капитана после ухода де Лигта

Хавбека Душана Тадича выбрали новым капитаном "Аякса".

Напомним, что ранее капитанская повязка принадлежала Маттейсу де Лигту, который недавно стал игроком "Ювентуса".

30-летний Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года. Этим летом серб подписал с клубом новое соглашение до 2023 года.

В прошлом сезоне на счету Тадича 38 голов и 25 ассистов в 56 играх.

Читайте также: "Реал" согласовал условия личного контракта с Донни ван де Беком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ придумал как потратить деньги с возможной продажи Неймара

ПСЖ придумал как потратить деньги с возможной продажи Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов