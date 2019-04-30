"Аякс" выиграл 6 из 8 полуфиналов в Кубке/Лиге Чемпионов
"Аякс" имеет положительную статистику в полуфинальных противостояниях Кубка Чемпионов и его преемницы Лиги Чемпионов.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, амстердамцы в шести из восьми случаев выходили в финал турнира. Не удалось им преодолеть данную стадию только в сезонах 1979/80 и 1996/97. Тогда голландская команда вылетела от "Ноттингем Форест" и "Ювентуса" соответственно.
Напомним, что сегодня "Аякс" проведёт первый матч 1/2 финала ЛЧ против "Тоттенхэма". Игра состоится в Лондоне. Начало - в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на 8 мая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22