"Аякс" выиграл 6 из 8 полуфиналов в Кубке/Лиге Чемпионов

"Аякс" имеет положительную статистику в полуфинальных противостояниях Кубка Чемпионов и его преемницы Лиги Чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, амстердамцы в шести из восьми случаев выходили в финал турнира. Не удалось им преодолеть данную стадию только в сезонах 1979/80 и 1996/97. Тогда голландская команда вылетела от "Ноттингем Форест" и "Ювентуса" соответственно.

Напомним, что сегодня "Аякс" проведёт первый матч 1/2 финала ЛЧ против "Тоттенхэма". Игра состоится в Лондоне. Начало - в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на 8 мая.

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