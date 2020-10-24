"Аякс" выиграл в чемпионате Нидерландов со счетом 13:0
В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде разгромил "Венло" со счетом 13:0. Победу амстердамскому клубу принесли пента-трик Лассина Траоре, дубли Юргена Эккеленкампа и Клааса-Яна Хунтелаара, голы Душана Тадича, Дейли Блинда, Антони и Лисандро Мартинеса. Стоит отметить, что "Венло" с 52-й минуты играл вдесятером.
Благодаря победе "Аякс" вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии, "Венло" опустился на 10-ю позицию.
"Венло" - "Аякс" - 0:13 (0:4)
Голы: Эккеленкамп, 13 - 0:1, Траоре, 17 - 0:2, Траоре, 32 - 0:3, Тадич, 44 - 0:4, Траоре, 54 - 0:5, Антони, 55 - 0:6, Юрген Эккеленкамп, 57 - 0:7, Блинд, 59 - 0:8, Траоре, 65 - 0:9, Хунтелаар, 74 - 0:10, Хунтелаар, 76 - 0:11, Мартинес, 78 - 0:12, Траоре, 87 - 0:13
"Аякс": Онана, Блинд (Альварес, 70), Схюрс, Клайбер, Тальяфико (Мартинес, 46), Гравенберх (Лабьяд, 70), Классен, Юрген Эккеленкамп, Траоре, Тадич (Промес, 46), Антони (Хунтелаар, 70)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23