"Аякс" выиграл в чемпионате Нидерландов со счетом 13:0

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде разгромил "Венло" со счетом 13:0. Победу амстердамскому клубу принесли пента-трик Лассина Траоре, дубли Юргена Эккеленкампа и Клааса-Яна Хунтелаара, голы Душана Тадича, Дейли Блинда, Антони и Лисандро Мартинеса. Стоит отметить, что "Венло" с 52-й минуты играл вдесятером.

Благодаря победе "Аякс" вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии, "Венло" опустился на 10-ю позицию.

"Венло" - "Аякс" - 0:13 (0:4)

Голы: Эккеленкамп, 13 - 0:1, Траоре, 17 - 0:2, Траоре, 32 - 0:3, Тадич, 44 - 0:4, Траоре, 54 - 0:5, Антони, 55 - 0:6, Юрген Эккеленкамп, 57 - 0:7, Блинд, 59 - 0:8, Траоре, 65 - 0:9, Хунтелаар, 74 - 0:10, Хунтелаар, 76 - 0:11, Мартинес, 78 - 0:12, Траоре, 87 - 0:13

"Аякс": Онана, Блинд (Альварес, 70), Схюрс, Клайбер, Тальяфико (Мартинес, 46), Гравенберх (Лабьяд, 70), Классен, Юрген Эккеленкамп, Траоре, Тадич (Промес, 46), Антони (Хунтелаар, 70)

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