"Аякс" выплатит огромную футболисту, который стал инвалидом

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"Аякс" выплатит огромную футболисту, который стал инвалидом

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Пресс-служба амстердамского "Аякса" сообщила о договоренности по размеру компенсации семье бывшего полузащитника команды Абдельхака Нури, который 2,5 года пробыл в коме.

"Аякс" выплатит родственникам игрока 7,8 миллиона евро. Нури потерял сознание во время предсезонного матча и был срочно госпитализирован. Спустя несколько дней стало известно, что мозг футболиста получил необратимые повреждения, а шансы на восстановление равны нулю.

"Аякс" признал, что медицинский штаб клуба оказал недостаточную помощь Нури, когда он упал на поле.

Нури является воспитанником "Аякса". Он провел за клуб 15 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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