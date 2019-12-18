"Аякс" вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов

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"Аякс" вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов

В рамках 1/16 финала Кубка Нидерландов "Аякс" одолел "Телстар".

"Телстар" - "Аякс" 3:4

Голы: Ланг, 25 - 0:1, Дест, 28 - 0:2, Корпершук, 44 - 1:2, Эккеленкамп, 48 - 1:3, Дест, 58 - 1:4, Бенамар, 61 - 2:4, Харчоуч, 88 - 3:4

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