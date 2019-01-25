"Аякс" вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
В четвертьфинальном поединке Кубка Нидерландов "Аякс" победил "Херенвен" со счетом 3:1 и завоевал путевку в полуфинал. Победу амстердамцам принес дубль ван де Бека. Еще один гол на счету Мазрауи. Единственный гол у гостей на счету ван Амерсфорта.
"Аякс" - "Херенвен" - 3:1 (3:0)
Голы: Мазрауи, 3 - 1:0, ван де Бек, 16 - 2:0, ван де Бек, 38 - 3:0, ван Амерсфорт, 84 - 3:1
"Аякс": Онана, Кристенсен, де Лигт, Магаллан, Блинд, де Йонг, ван де Бек, Мазрауи (Шене, 30), Тадич (Черны, 75), Зийех (Нерес, 46), Хунтелаар
"Херенвен": Хан, Вундебенг, Пири, Хуг, Флоранус, Схаарс (Конголо, 64), Влап (Бруйн, 74), ван Амерсфорт, Зенели, ван Берген (Михайлович, 69), Ламмерс
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Фортунна Ситтард
|18
|20
|12
|АДО Ден Хааг
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|Эксельсиор
|18
|16
|17
|НАК Бреда
|18
|15
|18
|Де Графсхап
|18
|15