"Аякс" вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

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"Аякс" вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

В четвертьфинальном поединке Кубка Нидерландов "Аякс" победил "Херенвен" со счетом 3:1 и завоевал путевку в полуфинал. Победу амстердамцам принес дубль ван де Бека. Еще один гол на счету Мазрауи. Единственный гол у гостей на счету ван Амерсфорта.

"Аякс" - "Херенвен" - 3:1 (3:0)
Голы: Мазрауи, 3 - 1:0, ван де Бек, 16 - 2:0, ван де Бек, 38 - 3:0, ван Амерсфорт, 84 - 3:1

"Аякс": Онана, Кристенсен, де Лигт, Магаллан, Блинд, де Йонг, ван де Бек, Мазрауи (Шене, 30), Тадич (Черны, 75), Зийех (Нерес, 46), Хунтелаар

"Херенвен": Хан, Вундебенг, Пири, Хуг, Флоранус, Схаарс (Конголо, 64), Влап (Бруйн, 74), ван Амерсфорт, Зенели, ван Берген (Михайлович, 69), Ламмерс

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