"Аякс" выставил ценник на Антони

Фото: твиттер Антони\Автор неизвестен

"Аякс" выставил ценник на бразильского вингера команды Антони, в подписании которого заинтересованы многие топ-клубы, сообщает Tuttosport.

По информации источника, амстердамский клуб будет требовать у потенциального покупателя сумму не менее 60-70 миллионов евро за трансфер своего футболиста.

Контракт игрока с "Аяксом" рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что в Антони заинтересованы такие клубы, как "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 33 матча за "Аякс" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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