"Аякс" забил пять голов матче чемпионата Нидерландов

В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Витесс" со счетом 5:0.

Победу амстердамскому клубу принесли голы Антони, Эдсона Альвареса, Райана Гравенберха и Дави Классена, а также автогол Томаша Гаека.

"Аякс", набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Витесс" с тремя очками остался на 13-й позиции.

"Аякс" - "Витесс" - 5:0 (3:0)

Голы: Антони, 5 - 1:0, Альварес, 31 - 2:0, Гравенберх, 43 - 3:0, Гаек, 60 (автогол) - 4:0, Классен, 67 - 5:0

"Аякс": Стекеленбург, Мазрауи (Ренш, 68), Тимбер, Мартинес, Блинд (Тальяфико, 68), Гравенберх, Альварес (Схурс, 84), Антони, Тадич, Классен (Бергейс, 75), Аллер.

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