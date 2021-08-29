"Аякс" забил пять голов матче чемпионата Нидерландов
В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Витесс" со счетом 5:0.
Победу амстердамскому клубу принесли голы Антони, Эдсона Альвареса, Райана Гравенберха и Дави Классена, а также автогол Томаша Гаека.
"Аякс", набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Витесс" с тремя очками остался на 13-й позиции.
"Аякс" - "Витесс" - 5:0 (3:0)
Голы: Антони, 5 - 1:0, Альварес, 31 - 2:0, Гравенберх, 43 - 3:0, Гаек, 60 (автогол) - 4:0, Классен, 67 - 5:0
"Аякс": Стекеленбург, Мазрауи (Ренш, 68), Тимбер, Мартинес, Блинд (Тальяфико, 68), Гравенберх, Альварес (Схурс, 84), Антони, Тадич, Классен (Бергейс, 75), Аллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23