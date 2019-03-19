"Аякс" заключил новый долгосрочный контракт с Овермарсом, которого хотел переманить "Арсенал"
"Аякс" заключил новый долгосрочный контракт со спортивным директором клуба Марком Овермарсом.
Как сообщает официальный сайт амстердамского гранда, стороны продлили сотрудничество до 2024 года.
Ранее стало известно о намерении лондонского "Арсенала" переманить 45-летнего функционера, однако теперь "канонирам" придётся искать другую кандидатуру.
Напомним, что Овермарс начал работать в структуре "Аякса" в 2012 году. Будучи футболистом, он выступал за столичную команду с 1992 по 1997 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|26
|67
|2
|Аякс
|26
|62
|3
|Фейеноорд
|26
|47
|4
|АЗ
|26
|47
|5
|Витесс
|26
|40
|6
|Утрехт
|26
|40
|7
|Хераклес
|26
|39
|8
|Гронинген
|26
|35
|9
|Виллем II
|26
|34
|10
|Херенвен
|26
|33
|11
|ВВВ Венло
|26
|32
|12
|Зволле
|26
|29
|13
|Фортунна Ситтард
|26
|29
|14
|АДО Ден Хааг
|26
|28
|15
|Эксельсиор
|26
|26
|16
|Де Графсхап
|26
|25
|17
|Эммен
|26
|25
|18
|НАК Бреда
|26
|17