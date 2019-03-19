"Аякс" заключил новый долгосрочный контракт с Овермарсом, которого хотел переманить "Арсенал"

"Аякс" заключил новый долгосрочный контракт со спортивным директором клуба Марком Овермарсом.

Как сообщает официальный сайт амстердамского гранда, стороны продлили сотрудничество до 2024 года.

Ранее стало известно о намерении лондонского "Арсенала" переманить 45-летнего функционера, однако теперь "канонирам" придётся искать другую кандидатуру.

Напомним, что Овермарс начал работать в структуре "Аякса" в 2012 году. Будучи футболистом, он выступал за столичную команду с 1992 по 1997 год.

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